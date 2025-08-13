Обговорюючи територіальні питання, треба зважати на Конституцію України, - Зеленський

Будь-які питання, що стосуються територіальної чинності України не можуть обговорюватися без України та її Конституції: допоки вона не змінена, не може змінитися і позиція гаранта Конституції, - заявив президент України Володимир Зеленський.

"А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент - Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінна позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання (територіальні – Ред.), безумовно, ці дуже складні питання", - сказав Зеленський на спільній з канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом пресконференції у Берліні в середу.

"Я одразу хочу підкреслити: будь-які питання, які стосуються територіальної чинності нашої держави, не можуть обговорюватися не зважаючи на нашу державу, на наш народ, на волю держави.. і на Конституцію України", - наголосив президент.

Як повідомлялося, 12 серпня Зеленський заявив, що Україна не вийде з Донбасу, оскільки Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу, якщо Україна вийде з нього, то відкриється третя війна.

"Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину - наші території незаконно окуповані. Донбас для русських - це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.