РФ планує випустити 79 тисяч «Шахедів»

Росія продовжує масштабувати виробництво безпілотників, намагаючись замістити імпорт іноземних компонентів.

"Російська Федерація може нарощувати темпи виробництва безпілотних літальних апаратів різних типів. Наведу основні цифри. Вони планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Якщо розбити це по видах, то "Герань-2" – 40 000 одиниць, "Гарпія-1" – 5700, "Гербера" та інші хибні цілі – близько 34 000. Це ті плани, які є в Російській Федерації", - сказав заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Суспільному".



Стосовно того, за рахунок чого нарощується це виробництво Скібіцький зазначив наступне: по-перше, росіяни розгорнули додаткові лінії виробництва – в Іжевську та Єлабузі. Наступне – вони намагаються повністю замістити імпорт усіх компонентів, які використовують.



"На сьогодні планер – це вже їхнє, двигун внутрішнього згоряння, який вони встановлюють, – теж їхнє. Система навігації, за виключенням чіпів та мікроелектроніки – російське виробництво. Антени – та ж "Комета", якщо ви чули. Це – ті елементи, які дозволяють уникнути дії засобів радіоелектронної боротьби", – пояснює представник ГУР.



За словами Скібіцького, таким чином, Росія намагається бути самодостатньою в виробництві такого виду озброєння і має потенціал. Завдання України – попередити це все, не допустити такого збільшення. І, якщо є можливість – знищити саме виробничі потужності.



Цьому сприяють далекобійні удари вглиб Росії.



За словами офіцера, воєнна розвідка використовує стандарти НАТО щодо визначення цілей і завдання уражень. Вони дозволяють як кінетичні, так і некінетичні удари. Тобто це як далекобійні удари, так і інші засоби, які стосуються проведення актів саботажу, зриву виробництва.

