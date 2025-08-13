Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про масштабну спецоперацію, в якій було задіяно понад 150 бойових FPV-дронів для ударів у глибокому тилу ворога. За його словами, операція вимагала не лише постачання дронів, а й організації складної агентурної роботи та створення мережі зв’язку — так званої «павутини».

«Павутина» — це не лише агентурна робота і зв’язок, а й доставка до ворожого тилу самих засобів, у нашому випадку — 150 бойових FPV-дронів. Було організовано постачання спеціальних будиночків, всередині яких розміщувалися акумуляторні станції та інші необхідні засоби, які доставлялися до аеродромів у Росії», — пояснив Малюк.

Кожен такий «мисливський будиночок» — повністю автономний комплекс з батарей EcoFlow, сонячних панелей та іншого обладнання, що дозволяло безперервно заряджати дрони навіть у екстремальних погодних умовах, коли температура опускається нижче -40 градусів.

«Це давало можливість дрону бути повністю зарядженим, що було критично для успіху операції. Водночас завезення цих будиночків на територію Росії було надзвичайно складним завданням. Ми пройшли сім кіл пекла, щоб досягти результату», — наголосив Голова СБУ.

Він також розповів про бойову складову дронів — кожен FPV-дрон оснащений двома контейнерами по 800 грамів спеціальної суміші, розробленої для цієї операції. Суміш має кумулятивно-фугасний ефект, здатний пропалювати корпус літака і спричиняти вибух всередині.

«Під час операції на зв’язку з нами весь час був Президент України. Він багаторазово цікавився деталями та іноді прискорював процес. Він працює за принципом «не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні», а часто і взагалі вимагає, щоб зробили це вчора», — розповів Малюк.

Як повідомляло раніше ForUa, безпілотники СБУ двічі за тиждень вразили склад ударних дронів та комплектуючих у Республіці Татарстан.