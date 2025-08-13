Зміна балансу сил: Європа замінює США у постачанні зброї Україні

У травні та червні 2025 року Європа випередила США за обсягами військової допомоги, наданої Україні, про що свідчать дані, оприлюднені Кільським інститутом світової економіки. У той час як підтримка з боку США значно скоротилася, європейські країни зберегли високий темп допомоги, що тепер значною мірою фінансується за рахунок нових оборонних контрактів.

За останні два місяці європейські країни виділили Україні понад 10,5 мільярда євро військової допомоги. Це різко контрастує з американськими поставками, які, за даними Інституту, були оформлені як продаж, а не гранти. Це означає, що Україні доведеться самостійно оплачувати це озброєння.

Трекер підтримки України Кільського інституту світової економіки. Фото: скриншот

Зміна підходу: від складів до виробництва

Ключовою тенденцією стало те, що військова допомога все частіше надходить не зі складів, а через нові закупівлі у виробників. З 10,5 мільярда євро європейської допомоги, майже 4,6 мільярда було спрямовано саме на контракти з оборонними компаніями. Це свідчить про перехід від вичерпання запасів до нарощування промислового виробництва.

"Військова допомога Україні все більше залежить від потужностей оборонної промисловості", — зазначив Таро Нішікава, керівник проєкту Ukraine Support Tracker. "Європа вже законтрактувала більше за новими оборонними замовленнями, ніж США. Щоб виконати свої обіцянки, Європі потрібна сильна і стійка оборонна промисловість".

З початку повномасштабного вторгнення до червня 2025 року Європа вже спрямувала щонайменше 35,1 мільярда євро на оборонні закупівлі для України, що на 4,4 мільярда більше, ніж аналогічні витрати США.

Ключові донори та фінансові інструменти

Серед найбільших донорів у цей період — Німеччина (5 мільярдів євро), Норвегія (1,5 мільярда) та Бельгія (1,2 мільярда). Значна частина фінансової допомоги надходить через механізм кредитів ERA, який був запроваджений країнами G7 та Єврокомісією. Цей інструмент дозволяє надавати Україні кредити, що фінансуються за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

"Механізм ERA став вирішальним для стабілізації українських фінансів під час війни", — додав Таро Нішікава.

