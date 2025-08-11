США зміщують акцент на підтримку України, як американська зброя продовжить надходити в Україну

Адміністрація США більше не виділятиме прямого фінансування для військової допомоги Україні, проте закупівлі американського озброєння європейськими союзниками триватимуть, забезпечуючи стабільні поставки. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News, що стало відомо з повідомлення пресслужби Білого дому, інформує ForUА.

За словами Венса, США чітко дали зрозуміти Європейському Союзу, що європейські країни мають активізуватися та взяти на себе більшу відповідальність у підтримці України. Віцепрезидент наголосив, що війна відбувається на європейській території, і тому саме європейські союзники повинні відігравати більш пряму і суттєву роль у фінансуванні цієї війни.

"Якщо ви так переймаєтеся цим конфліктом, ви повинні бути готові відігравати більш пряму і суттєву роль у фінансуванні цієї війни самостійно", – заявив Венс.

Він також додав, що поділяє думку президента Дональда Трампа, що "Америка закінчила фінансувати війну в Україні". Замість цього, США зосередяться на пошуку мирного врегулювання ситуації. "Ми хочемо досягти мирного врегулювання цієї ситуації. Ми хочемо зупинити вбивства", – підсумував Венс.

Таким чином, військова допомога Україні з боку США продовжить надходити, проте її фінансування буде здійснюватися за рахунок європейських партнерів, що закуповуватимуть американську зброю. Ця зміна стратегії означає перехід до більшої відповідальності європейських країн за власну безпеку.

