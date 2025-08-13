Ранковий дайджест ForUА: Світ на порозі саміту Трампа й Путіна, Київ готовий до перемир'я, а Європа побоюється таємних домовленостей

13 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

Путін і Трамп зустрінуться на американській військовій базі в Анкориджі, — CNN. Після тривалих неформальних обговорень сторони дійшли висновку, що єдиним місцем, здатним забезпечити «необхідний рівень безпеки для цієї історичної події», стала військова база Елмендорф–Річардсон на північній околиці Анкориджа.

Президент Румунії анонсував свій візит до України. Нікушор Дан також наголосив на важливості встановлення тривалого миру в Україні та припинення російських обстрілів.

Київ готовий обговорювати з росією повітряне перемир’я, яке може стати початковою фазою для подальших переговорів, — Подоляк. За його словами, йдеться про відмову від ударів з повітря, зокрема безпілотників.

Азербайджан проігнорував зустріч міністрів внутрішніх справ країн СНД у російському Санкт-Петербурзі. Азербайджан представника не надіслав — міністр внутрішніх справ Вілаят Ейвазов відмовився від участі.

Європа на межі нервового зриву перед самітом Трампа і путіна на Алясці, — The Economist. У Європі обурені, що Зеленський не братиме участі, й побоюються, що Трамп може укласти невигідну угоду.

Відеоконференція Трампа із Зеленським та європейськими лідерами відбудеться сьогодні о 15:00 за Києвом. На зустрічі будуть присутні лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі та ЄС, а також генсек НАТО.

Трамп, ймовірно, прагнутиме укласти угоду безпосередньо з путіним без участі України чи Європи, — Reuters з посиланням на джерела в Білому домі. Однак поінформований чиновник також додав, що Трамп у цьому випадку очікує хвилю невдоволення від України та ЄС.

Виїзд чоловіків 18–22 років, ймовірно, стосується лише студентів із офіційним запрошенням на навчання та учнівською візою до іншої країни, — нардеп Сергій Євтушок.

Путін набудував біля своєї резиденції у Валдаї аж 12 платформ із ЗРПК «Панцир-С1». Також неподалік помітили ще один ЗРК С-400.

Китай припиняє будь-яку взаємодію із президентом Чехії Петером Павелом. Це відбувається після того, як лідер європейської країни привітав Далай-ламу XIV з його 90-річчям.

Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру і опублікував список іноземних лідерів, які його підтримали.