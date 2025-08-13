Ранковий дайджест ForUА: Світ на порозі саміту Трампа й Путіна, Київ готовий до перемир'я, а Європа побоюється таємних домовленостей

13 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:
-
Путін і Трамп зустрінуться на американській військовій базі в Анкориджі, — CNN. Після тривалих неформальних обговорень сторони дійшли висновку, що єдиним місцем, здатним забезпечити «необхідний рівень безпеки для цієї історичної події», стала військова база Елмендорф–Річардсон на північній околиці Анкориджа.
-
Президент Румунії анонсував свій візит до України. Нікушор Дан також наголосив на важливості встановлення тривалого миру в Україні та припинення російських обстрілів.
- Київ готовий обговорювати з росією повітряне перемир’я, яке може стати початковою фазою для подальших переговорів, — Подоляк. За його словами, йдеться про відмову від ударів з повітря, зокрема безпілотників.
-
Азербайджан проігнорував зустріч міністрів внутрішніх справ країн СНД у російському Санкт-Петербурзі. Азербайджан представника не надіслав — міністр внутрішніх справ Вілаят Ейвазов відмовився від участі.
-
Європа на межі нервового зриву перед самітом Трампа і путіна на Алясці, — The Economist. У Європі обурені, що Зеленський не братиме участі, й побоюються, що Трамп може укласти невигідну угоду.
-
Відеоконференція Трампа із Зеленським та європейськими лідерами відбудеться сьогодні о 15:00 за Києвом. На зустрічі будуть присутні лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі та ЄС, а також генсек НАТО.
-
Трамп, ймовірно, прагнутиме укласти угоду безпосередньо з путіним без участі України чи Європи, — Reuters з посиланням на джерела в Білому домі. Однак поінформований чиновник також додав, що Трамп у цьому випадку очікує хвилю невдоволення від України та ЄС.
-
Виїзд чоловіків 18–22 років, ймовірно, стосується лише студентів із офіційним запрошенням на навчання та учнівською візою до іншої країни, — нардеп Сергій Євтушок.
-
Путін набудував біля своєї резиденції у Валдаї аж 12 платформ із ЗРПК «Панцир-С1». Також неподалік помітили ще один ЗРК С-400.
-
Китай припиняє будь-яку взаємодію із президентом Чехії Петером Павелом. Це відбувається після того, як лідер європейської країни привітав Далай-ламу XIV з його 90-річчям.
-
Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру і опублікував список іноземних лідерів, які його підтримали.
-
Ресторан Кацуріна у Львові, де масово отруїлися люди, оштрафували на 48 тис. грн. Виявлено порушення санітарних норм.