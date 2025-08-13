Кремль визначив дедлайн війні в Україні — ГУР

Російська Федерація вважає завершення війни в Україні до 2026 року своєю стратегічною метою. Про це заявив генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України та член української делегації на переговорах у Стамбулі.

За словами Скібіцького, у ключових внутрішніх документах Кремля чітко визначено, що «українське питання» має бути вирішене саме в цей строк.

Причиною встановлення такого амбітного терміну є високі економічні витрати на війну: поточні військові витрати становлять близько 42% бюджету Росії, що суттєво стримує розвиток важливих галузей, зокрема металургії та видобутку корисних копалин. Крім того, економіка РФ стикається із серйозними соціально-економічними проблемами, серед яких дефіцит робочої сили, демографічна криза та висока залежність від цін на нафту.

Скібіцький навів приклад: при ціні на нафту в 50 доларів за барель стабілізаційний фонд Росії вистачить на 18 місяців, а якщо ціна знизиться до 30 доларів — лише до кінця року.

У разі затягування війни, за прогнозами української розвідки, Росія ризикує втратити статус активного гравця на світовій арені, поступившись позиціями США та Китаю.

Особливу увагу Скібіцький звернув на позицію Білорусі. Хоча країна формально залишається союзником Росії, Мінськ прагне уникнути прямої участі у війні. Президент Олександр Лукашенко намагається зберегти нейтралітет, одночасно підтримуючи відносини із західними країнами. Цього літа між Білоруссю та США відбулися переговори щодо продовження прикордонної співпраці, зокрема у сільськогосподарській сфері.

Варто зазначити, що підготовка до військових навчань «Запад‑2025» триває, але їх масштаб значно менший, ніж раніше — через обмежені резерви Росії, що нині зосереджені на фронті.

Як повідомляло раніше ForUa, перші підрозділи російської армії вже прибули до Білорусі для участі у масштабних спільних навчаннях “ Запад‑2025”, активна фаза яких запланована на середину вересня.