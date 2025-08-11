Загроза: під прикриттям навчань Росія стягує війська до кордонів України з Білоруссю

Перші підрозділи російської армії вже прибули до Білорусі для участі у масштабних спільних навчаннях “Захід-2025”, активна фаза яких запланована на середину вересня. Йдеться про кількасот військовослужбовців та десятки одиниць техніки, які наразі розміщуються на території республіки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Він уточнив, що одночасно Білорусь направила свої підрозділи до Росії, де також відбудуться маневри.

Українські розвідка та прикордонники активно відстежують переміщення російських військ, щоб оцінити масштаби їхнього залучення до навчань на білоруській території. “Цей напрямок залишається загрозливим для нас. Під час цих навчань не можна виключати провокації або подальше нагнітання безпекової ситуації в регіоні”, — наголосив Демченко.

Водночас він заспокоїв, що наразі концентрація російських сил у Білорусі не створює безпосередньої загрози, а ударних угруповань біля українського кордону не сформовано.

Навчання “Захід-2025” у Москві позиціонують як виключно оборонні, що мають на меті відпрацювати дії у разі потенційної агресії проти Союзної держави — об’єднання Росії та Білорусі.

Однак у командуванні Збройних сил України вже попередили про можливість прихованого формування наступальних угруповань під виглядом навчань, що викликає додаткові занепокоєння щодо безпеки у регіоні.

Як повідомляло раніше ForUa, загроза на північному кордоні України з боку Білорусі буде зростати у міру наближення спільних військових навчань Білорусі та Росії.