Атака на Новоросійськ: знищено чотири пускові установки комплексу С-400 «Тріумф» та два радари

Безпілотники Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України знищили чотири пускові установки комплексу С-400 «Тріумф» та два радари під час атаки на місто Новоросійськ 14 листопада.

Про це hromadske повідомило обізнане джерело.

Супутникові знімки підтверджують, що СБУ знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400. Вони розташовувалися на території військової частини Кубанського червонопрапорного полку. Також ворог втратив два важливі радари — радар раннього виявлення 96Н6 (Cheese Board) та радар цілевказання 92Н6 (Grave Stone).

Загалом на території військової частини було орієнтовно 12 одиниць пускових установок. Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Цю операцію СБУ здійснила за підтримки Сил безпеки й оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада українські захисники уразили нафтовий термінал морського порту Новоросійськ у Краснодарському краї росії. За даними джерел Reuters, після ударів термінал зупинив експорт нафти.

Президент України Володимир Зеленський теж заявляв, що вночі українські військові застосували «довгі Нептуни» по визначених цілях на російській території», назвавши це «нашою цілком справедливою відповіддю на російський терор, який триває».