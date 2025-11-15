Очікується, що золотий кишеньковий годинник, знайдений в одного з найбагатших пасажирів “Титаніка”, продадуть на аукціоні за мільйон фунтів стерлінгів, пише BBC.

Ісидор Штраус та його дружина Іда були серед понад 1500 пасажирів, які загинули, коли “Титанік” зіштовхнувся з айсбергом 14 квітня 1912 року.

Тіло Штрауса знайшли в океані через кілька днів після катастрофи, а серед його речей був кишеньковий годинник Jules Jurgensen з 18-каратного золота, який продадуть на аукціоні 22 листопада.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж з компанії Henry Aldridge & Son розповів, що “з допомогою цього годинника ми переповідаємо історію Ісидора”.

“Це феноменальний пам’ятний артефакт”.

Ісидор Штраус був американським бізнесменом, політиком та співвласником універмагу Macy’s у Нью-Йорку.

“Вони були дуже відомою парою у Нью-Йорку. Всі знають їх за фіналом фільму Джеймса Кемерона “Титанік”, коли літня пара обіймається, поки корабель тоне – це Ісидор та Іда”, – сказав Олдрідж.

Вважається, що у ніч коли “Титанік” затонув, Іда відмовилась від місця у рятувальній шлюпці, бо не хотіла покидати чоловіка і сказала, що обирає померти поруч з ним. Тіло Іди так і не було знайдено.

Кишеньковий годинник зупинився на 2:20 у той момент, коли корабель вже затонув.

Припускається, що цей годинник Ісидору подарувала Іда у 1888 році. На ньому є ініціали Штрауса.

Годинник повернули родині Штраус і він передавався з покоління у покоління, поки Кеннет Холлістер Штраус – правнук Ісидора – не відремонтував їх та не відновив механізм.

Годинник продадуть на аукціоні разом з листом Іди, написаним на борту “Титаніка”. У листі вона описала розкіш корабля.

“Який корабель! Такий великий і так чудово облаштований. Наші каюти облаштовані з найвишуканішим смаком та розкішшю”, – мовиться у листі.

На ньому стоїть поштовий штемпель “TransAtlantic 7”, тобто лист франкували на борту корабля, а згодом відправили разом з іншою поштою до Квінстауну, Ірландія.

Годинник та лист будуть виставлені на продаж аукціонним домом Henry Aldridge & Son в Вілтширі. Вартість листа оцінюють у 150 000 фунтів стерлінгів.

Годинник натомість стане одним з найдорожчих проданих артефактів з “Титаніка”.

Аукціонний дім повідомив, що новина про продаж вже викликала “значну зацікавленість у клієнтів по всьому світу”.

“Це була найвеличніша історія кохання – Ісидор уособлював американську мірю, пройшовши шлях від мігранта до титана нью-йоркського істеблішменту, власника універмагу Macy’s”, – заявив представник аукціонного дому.

“Коли корабель тонув, Іда, попри запропоноване їй місце у рятувальній шлюпці, відмовилась покинути чоловіка і сказала йому: “Ісидор, ми були разом усі ці роки. Куди ти підеш, туди і я””.

Саме тому, додали в аукціонному домі, колекціонери так цікавляться історією “Титаніка” навіть через 113 років.

“У кожного чоловіка, жінки та дитини була своя історія, і тепер ці історії переповідаються через ці предмети”.