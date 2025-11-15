﻿
Війна

Окупанти, які розстріляли двох українських бійців, були ліквідовані через 20 хвилин після скоєння злочину

На околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.

Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог вчергове порушив правила та звичаї ведення війни, розстрілявши 2 бійців Сил Оборони України на околиці Затишшя", - йдеться в повідомленні.

Розстріл військових у Затишші

Наголошується, що інфільтрація ворога набуває нових масштабів.

"Перебування у 5 км від переднього краю ніяк не убезпечує від зустрічі з піхотою противника. Особливо коли фронт в одному боці, а виродки зайшли зі спини.

Кацапи довго не прожили, вже за 20 хв їх вдалося вбити FPV-дроном, тому помста не забарилася", - розповіли в DeepState.

Також аналітики наголошують на вважливості фіксування усіх злочинів російських окупаційних військ на території України: "Командири підрозділів противника, які дають ці накази, повинні рано чи пізно понести відповідальність за свої дії".

 Автор: Богдан Моримух

