"Каолінова схема": прокурори викрили чиновників, які вкрали державні надра на 190 мільйонів

Спеціалізована екологічна прокуратура Черкаської обласної прокуратури завершила розслідування справи, що викриває масштабну корупційну схему незаконного видобутку каолінів – стратегічної мінеральної сировини загальнодержавного значення. Обвинувальний акт скеровано до суду проти директора та фахівця одного з місцевих підприємств.

За даними слідства, посадовці організували протиправну діяльність, завдавши державі збитків на майже 190 мільйонів гривень.

Корупційна схема: видобуток під прикриттям та мільйонні втрати

Встановлено, що підприємство, маючи чинний спеціальний дозвіл на користування надрами, свідомо порушило його умови. Керівництво структурного підрозділу та фахівець підприємства організували видобуток корисних копалин поза межами дозволеної ділянки та контуру підрахунку запасів.

Фактично, під виглядом легальної діяльності, посадовці протягом листопада 2020 року – березня 2023 року розробляли нові родовища без належних погоджень та державного контролю. Це є класичним прикладом тіньових схем, які дозволяють приватним особам незаконно збагачуватися за рахунок державних ресурсів.

У результаті протиправних дій було незаконно видобуто майже 14 тисяч тонн каолінів. Ці дії кваліфіковано за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр, що заподіяло тяжкі наслідки).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції в Черкаській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

Довідково

Каолін – стратегічна мінеральна сировина, яка широко використовується у виробництві кераміки, паперу, косметики та медичних препаратів. Його незаконний видобуток завдає не лише фінансових збитків, але й підриває економічну безпеку та ресурсну базу держави.