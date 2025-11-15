Трамп натякнув на терміни завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп зробив амбітну заяву щодо війни Російської Федерації в Україні, натякнувши на те, що врегулювання конфлікту може відбутися незабаром. Про це він розповів в інтерв’ю британському телеканалу GB News.

Трамп зазначив, що війна в Україні — це “єдине”, чого він “ще не вирішив”. Він вкотре наголосив, що раніше йому вдалося врегулювати вісім воєн і наразі залишилася лише війна між Росією та Україною.

“Ця війна ніколи не повинна була початися. Це жахлива кривава бійня, найбільша від часів Другої світової. Ми тиснемо на них через Індію та нафту, інші країни теж виходять, бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро”, — заявив очільник Білого дому, припустивши швидке вирішення конфлікту.

Американський президент також згадав про свої “дуже хороші стосунки з Путіним”, які, на його думку, мали б зробити врегулювання війни “легким завданням”. Трамп стверджує, що він раніше залагоджував великі конфлікти, які тривали десятиліттями, всього за кілька днів.

“Навіть Індія й Пакистан — ядерні держави — були на межі великої війни. Я сказав їм: якщо воюватимете, не буде торгових угод. І за 48 годин ми владнали конфлікт”, — наголосив американський лідер, порівнюючи це з потенційним врегулюванням війни в Україні.