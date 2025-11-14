Берлін провів великий рейд проти торгівлі людьми

Сотні поліцейських у Німеччині взяли участь у масштабному рейді, який проводився за підозрою у торгівлі людьми та ухиленні від сплати податків у кількох регіонах землі Баден-Вюртемберг та в Берліні. Про це повідомляє Spiegel.

Операція тривала з вечора 13 листопада та була спрямована на підозрюваних у контрабанді людей з третіх країн, а також на тих, хто ухилявся від сплати податків та зарплат у рамках діяльності організованих злочинних угруповань.

За даними федеральної поліції Оффенбурга, у рейді брали участь від 600 до 700 співробітників митниці, федеральної поліції та податкових органів. Основні обшуки були проведені в землі Баден-Вюртемберг, зокрема у містах Баден-Баден, Беблінген, Леррах, а також в округах Оренау, Цоллернальб та Енц. Окрім цього, обшуки відбулися і в Берліні.

Ініціатором операції виступила прокуратура Баден-Бадена.

Станом на ранок 14 листопада рейд завершився.