Фіцо спровокував протест учнів через його антиукраїнську риторику

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу для школярів міста Попрад спровокував протест учнів через його антиукраїнську риторику. Про це пишуть Denník N, SME та Aktuality.sk.

Ще минулого тижня Фіцо мав виступити в одній зі шкіл міста Попрад, але учні висловили протест, прийшовши в чорному, написавши на землі перед школою образливі написи та намалювавши серце у кольорах українського прапора. Після того одного зі школярів допитувала поліція.

Лекція премʼєра для учнів старших класів про зовнішню політику таки відбулася 14 листопада, однак вже у місцевій районній адміністрації. Цього разу на Фіцо теж чекали малюнки крейдою на тротуарі, зокрема і синьо-жовте серце, а чимало дітей знову прийшли вбрані у чорний одяг.

Під час лекції політик закликав звернути увагу на стан російської економіки: «Він навіть близько не відповідає тому, що ви думаєте. Я думаю, що найбільша проблема полягає в тому, що Європейський Союз збирається надати 140 мільйонів для продовження війни».

Премʼєр також скаржився на те, що у ЄС «вказують, що говорити» Братиславі.

«Чому я не можу мати іншої думки? Чому я маю слухати про те, що Словаччина — неважлива країна? Якщо ми маємо право вето в Європейському Союзі, ми — важлива країна. Можете думати, що хочете, можете думати, що хочете, про війну в Україні», — заявив він під час лекції.

А коли учні обурилися фразою про виділення ЄС грошей «на війну», Фіцо сказав їм, щоб вони поїхали до України: «Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так страшно підтримуєте війну, то йдіть туди».

Тоді діти почали брязкати ключами, а той відповів: «Продовжуйте брязкати».