Корупційна історія: Уряд Італії стурбований тим, що кошти на підтримку України використовувалися неналежним чином

Віцепремʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив у пʼятницю, 14 листопада, що подальша підтримка України може "підживлювати корупцію". Таку позицію він озвучив на тлі корупційного скандалу у сфері української енергетики, який активно обговорюється останніми днями, повідомляє Reuters.

Сальвіні зазначив, що занепокоєний тим, аби кошти італійських платників податків не використовувалися неналежним чином.

"З'являються чергові корупційні історії, у які нібито залучені представники української влади. Я не хотів би, щоб гроші італійських робітників та пенсіонерів опинялися в схемах, що стимулюють корупцію", – заявив він.

Віцепремʼєр також висловив думку, що постачання додаткового озброєння Україні не наблизить завершення війни.

"Події останніх годин, зокрема просування російських військ, свідчать, що в інтересах усіх сторін, передусім України, – якнайшвидше зупинити війну", – додав Сальвіні.

Слова політика викликали реакцію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. На його думку, припинення підтримки України є неприйнятним.

"Я розумію емоції Маттео Сальвіні, але оцінювати державу за діями кількох корумпованих осіб — неправильно. Ми допомагаємо цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак", – наголосив Крозетто.

 

 Автор: Сергій Ваха

