Фільм Радіо Свобода про масові вбивства на вулиці Яблунській у Бучі здобув нагороду від Асоціації Міжнародних Мовників (AIB) у Лондоні.

Фільм-розслідування Української служби Радіо Свобода «Буча. Яблунська» отримав нагороду Від Асоціації Міжнародних Мовників (The Association for International Broadcasters 2025) у номінації за найкраще розслідування.

Нагороду під час гала-церемонії, яка відбулася у Лондоні особисто отримав автор фільму, журналіст Радіо Свобода Дмитро Джулай.

Журі AIBs відзначило фільм, як потужний та надзвичайно ретельний приклад журналістського розслідування: «виняткова й незабутня робота».

«Буча. Яблунська» – це третя частина розслідування Радіо Свобода. В ньому детально відтворено події трьох днів березня 2022 року на вулиці Яблунській у Бучі в період найінтенсивніших розстрілів цивільного населення у цьому місті.

Використовуючи відео з камер спостереження, раніше невідомі кадри вбивств, секретні російські документи, свідчення очевидців та родичів жертв, Радіо Свобода ідентифікувала російських військових, які ймовірно причетні до масових убивств на Яблунській, та навела докази залучення до цього вищого російського командування. Одному із фігурантів розслідування, російському сержанту Володимиру Борзунову Радіо Свобода вдалося додзвонитися та отримати підтвердження про його особисту причетність до вбивств.

Попередня частина фільму «Буча. Вбивство самооборонця Побігая» у травні 2025 року отримала у США золоту нагороду телекінопремії New York Festivals 2025 (New York Festivals TV & Film Awards) у номінації «Права людини». А перша частина ‒ про вбивство полковника СБУ Олексія Теліженка, стала підставою для українських охоронних органів оголосити підозру російському офіцеру, який був одним із фігурантів розслідування.

Росія заперечує причетність своїх військ до масових вбивств цивільних у Бучі, Міністерство оборони РФ стверджувало, що за час знаходження російських військ у цьому місті «жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій», а президент РФ Путін назвав масові розстріли у Бучі «фейком» та «провокацією».

Association for International Broadcasters – інституція, яка об'єднує мовників, що створюють локальний, національний, міжнародний та глобальний медіаконтент. До AIB входять BBC, ABC, France Médias Monde, RFE/RL, USAGM та інші.