Українські військові відкидають сценарій із втратою територій та висловлюють занепокоєння щодо зустрічі Трампа і Путіна

Українські захисники рішуче відкидають можливість передачі частини територій України Росії, попри динамічну ситуацію на фронті. Військові висловлюють побоювання, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін можуть укласти угоду, яка буде на шкоду Україні, під час їхньої зустрічі в Алясці.

Про це повідомляє німецьке видання BILD, яке поспілкувлось з українськими військовими в Добропіллі та на передовій Донецької області. Зазначається, що російські окупанти вже контролюють близько 85% території регіону, і Путін прагне захопити її повністю.

Українські солдати обговорюють майбутню зустріч Трампа і Путіна, що відбудеться 15 серпня. Вони побоюються, що лідери можуть укласти угоду на шкоду Україні та рішуче відкидають сценарій, за яким частина територій буде фактично передана ворогу.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій розповів, що росіяни мають імперські амбіції, прагнуть захоплювати території та вбивати мирних жителів. Він підкреслив, що боронити країну — це його обов'язок, адже якщо ворог прорветься, то дійде й до його родини в Києві.

«Я роблю це від перших днів війни і робитиму стільки, скільки потрібно. Якщо вони тут прорвуться, вони дійдуть до моєї родини у Києві. Вони не зупиняться. Тому я маю бути тут», — висловився Андрій.

Солдат ЗСУ Руслан з Костянтинівки зазначив, що ситуація на фронті динамічна, але контрольована, хоча темп бойових дій дуже високий. Він наголосив, що для нього неприпустимо віддавати свій дім.

«Чому я маю віддавати те, що мені належить? Це мій дім. Війна має закінчитися справедливо — для нас. Це означає: суверенітет та територія України мають зберегтися. Для нас нереалістично віддавати будь-що без бою», — розповів Руслан.

За словами Ронцгаймера, російська армія повільно наступає, і українські військові розуміють, що війна може тривати ще довго. Ніхто з них не вірить у швидкий мир, незалежно від результатів зустрічі на Алясці.

Напередодні зустрічі з Путіним, що відбудеться 15 серпня, Трамп заявив, що мирна угода має бути укладена обома сторонами, а не ним самостійно. Він зазначив, що хотів би бачити припинення вогню та «найкращу можливу угоду для обох сторін». Також Трамп прокоментував заяву Зеленського щодо територіальних питань.