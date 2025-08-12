Польський рибалка виловив із річки старовинного меча

Рибалка витягнув з річки Вісла в Польщі середньовічний меч віком близько 700 років. Чоловік передав знахідку до Управління з охорони пам'яток, як того вимагає закон. Про це пише People.

Фахівці відзначили гарний стан меча – у нього майже повністю збереглася довжина (79 см), присутні куляста рукоятка та хрест, який може бути «знаком коваля», який виготовив зброю.

Державний археологічний музей назвав меч «сенсаційною знахідкою». Мечу доведеться пройти шеститижневе очищення у спеціальному розчині та реставрацію. Після цього його покриють захисним засобом і передадуть археологам для вивчення.

Меч є унікальною знахідкою для істориків Stołeczny Konserwator Zabytków/Facebook

Імовірно, меч датується часом заснування Варшави – XIII-XIV століттями. Назвати його вік і походження точніше складно. Меч був знайдений у річці, тобто його було виявлено без контексту, без інших артефактів, які могли б розповісти нам про нього більше.

