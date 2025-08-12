﻿
Названо найпопулярніші спеціальності серед вступників у 2025 році

За даними Міністерства освіти і науки України, у 2025 році абітурієнти традиційно надавали перевагу тим самим спеціальностям, що й минулими роками. Директор директорату фахової передвищої та вищої освіти МОН України Олег Шаров в ефірі телемарафону розповів, що суттєвих змін у вподобаннях вступників не відбулося, інформує ForUА.

За його словами, найпопулярнішими серед абітурієнтів цього року стали:

  1. Менеджмент

  2. Психологія

  3. Комп’ютерні науки

  4. Економіка

  5. Міжнародні відносини

  6. Середня освіта

Зростання інтересу до технічних та природничих спеціальностей

Хоча перелік найпопулярніших спеціальностей залишається сталим, Шаров відзначив позитивні результати державних програм, спрямованих на стимулювання вступу на технічні, інженерні та медичні напрями. Завдяки цим заходам зросла кількість поданих заяв на ці спеціальності.

Особливо помітним є зменшення кількості неприйнятих рекомендацій на бюджет саме на технічних та природничих спеціальностях. За прогнозами МОН, це призведе до того, що на цих напрямах навчатиметься приблизно на 4-5 тисяч студентів більше.

Гранти на навчання

Щодо грантів на навчання, Шаров зазначив, що інформація про кількість наданих грантів у 2025 році буде доступна лише в жовтні. Це пов’язано з тим, що першокурсникам надається достатньо часу для підтвердження готовності отримати грант. Минулого року понад 13 тисяч студентів отримали гранти, обираючи при цьому абсолютно різні спеціальності.

Нагадаймо, раніше ми писали,  де найдешевше жити в Україні.

Популярнi статтi