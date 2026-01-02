МОН оприлюднило перелік університетів з набором на нульовий курс

Міністерство освіти та науки опублікувало список закладів вищої освіти, які розпочинають набір на підготовче відділення Відкритий шлях до вищої освіти. Відповідний наказ уже розміщено на офіційному сайті відомства.

До переліку включено 45 університетів, що перебувають у підпорядкуванні МОН. Зокрема, до програми долучилися такі провідні заклади:

Київський національний університет ім. Шевченка

Львівський національний університет ім. Франка

Харківський національний університет ім. Каразіна

Національний університет Львівська політехніка

Національний університет Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

Ця ініціатива є частиною нової моделі доступу до вищої освіти, відомої як зимовий вступ. Вона дозволяє абітурієнтам пройти кількамісячну підготовку до НМТ безпосередньо на базі обраного вишу. Учасники програми отримають підтримку та можливість здобути бонусні бали для подальшого вступу.

Держава повністю профінансує навчання для певних категорій громадян. На безоплатну підготовку, гранти, стипендії при денній формі та проживання в гуртожитку можуть розраховувати:

мешканці тимчасово окупованих територій

військовослужбовці

ветерани

Для інших категорій вступників навчання буде платним. Вартість та конкретний формат занять кожен університет визначає самостійно.

Програма нульового курсу включає вивчення української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. На кожен із них відводиться щонайменше 90 аудиторних годин. Навчання організовують у денному або дистанційному форматах.