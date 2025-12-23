Кінець епохи другої вищої: у Раді пояснили, хто з вступників втратить право на відстрочку

У Верховній Раді планують обмежити можливість отримання відстрочки від служби для студентів. Причиною такого рішення став значний ріст інтересу до навчання в коледжах серед чоловіків віком понад 25 років.

За словами заступника міністра освіти Андрія Трофименка, система надання відстрочок потребує чіткого регулювання. Наразі діє принцип послідовності здобуття освіти: якщо людина вступає до навчального закладу до досягнення 25-річного віку і рівень освіти є вищим за попередній, вона зберігає право на відстрочку.

Проте ситуація змінюється для тих, хто вирішує розпочати навчання після 25 років або здобуває другу чи третю освіту того ж рівня. У таких випадках право на відстрочку від мобілізації надаватися не буде. Таким чином законодавець прагне перекрити шлях для використання навчання як інструменту ухилення від військової служби, водночас зберігаючи можливість для молоді отримувати першу фахову або вищу освіту.