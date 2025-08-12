﻿
Війна

Сили оборони повернули два села на Сумщині і витіснили ворога за межі держкордону

Українські військові вибили російських окупантів з населених пунктів Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) у Сумській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворога за межі державного кордону. Наразі Сили оборони зосереджують зусилля на зриві планів наступу противника та виснаженні його бойового потенціалу.

В той же час на Покровському напрямку ворог за добу здійснив 35 атак, триває три боєзіткнення. Росіяни, зазнаючи значних втрат, намагаються проникати малими групами через першу лінію українських позицій, використовуючи чисельну перевагу.

Зазначається, що противник використовує перевагу в чисельності й попри те, що масштабно втрачає свій особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію українських позицій.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти активізували штурмові дії на кількох ділянках фронту і просунулися на Покровському, Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

 

 

 

 

 

Теги:

ЗСУГенштабситуація на фронтівійна в Україніситуація на Сумщині
