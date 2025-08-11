Ситуація на фронті: окупанти просунулись на кількох напрямках

Окупанти активізували штурмові дії на кількох ділянках фронту. Російські війська ймовірно просунулися на Покровському, Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку російські війська могли просунутися у Вовчанську поблизу Огірцевого, Хатища і Синельникового. Атаки відбувалися біля Липців та Вовчанська, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На Куп’янському напрямку ворог просунувся в північну частину та продовжив штурми в місті і поблизу Мирового, Ковалівки, Кіндрашівки, Радьківки, Нововасилівки, Петро-Іванівки, Колодязного, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку фіксується просування біля Шандриголового, а також атаки в районах Карпівки, Середнього, Нового Миру, Рідкодуба, Колодязів, Торського, Зарічного, Діброви та Серебрянського лісництва.

На Торецькому напрямку окупанти просунулися на захід від Торецька та поблизу Катеринівки, Русиного Яру і Яблунівки.

Джерела ISW повідомляють про ймовірне захоплення Нового Шахового на Покровському напрямку. Інші повідомлення свідчать про просування у Червоному Лимані, тривають бої під Покровськом.

На Новопавлівському напрямку тривають атаки, проте підтвердження просування немає, зафіксовані бої поблизу Новохацького.

На Херсонському напрямку окупанти атакували поблизу острова Карантинний, острова Білогрудий та Антонівського мосту.

Як повідомляло раніше ForUa, на Придніпровському напрямку зафіксовано суттєве зростання бойової активності російських військ. За тиждень кількість штурмів зросла на 55%.