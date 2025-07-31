Медики назвали популярний продукт - ключ до здоров'я у літньому віці

Відомий американський журнал Health, опублікував результати цікавого дослідження, що розкриває позитивний вплив курячих яєць на стан кісткової тканини у літніх чоловіків та жінок, інформує ForUА.

Дослідження, що тривало 13 років (з 2005 року), охопило понад 20 000 учасників. Завданням цих літніх людей було щоденне споживання 100 грамів яєць, що приблизно дорівнює двом яйцям на день.

Результати спостережень виявилися вражаючими: учасники, які регулярно вживали яйця, продемонстрували значно кращий стан кісток у поперековому відділі хребта та в зоні стегон. Це було пов'язано з підвищеною мінеральною густиною кісткової тканини.

Висновок вчених полягає в тому, що курячі яйця є багатим джерелом цинку, білка та низки інших мінералів, які сприяють виробленню ферментів, необхідних для зміцнення кісток. Крім того, завдяки вмісту вітаміну D, що міститься в яйцях, значно покращується засвоєння кальцію, який є ключовим елементом для здоров'я кісток.

Це дослідження надає вагомі докази користі регулярного споживання яєць для підтримки міцності кісток у літньому віці, що може допомогти у профілактиці остеопорозу та інших проблем з кістковою системою.

Раніше стало відомо, скільки кроків насправді потрібно для здоров'я: Нове дослідження розвінчує міфи.