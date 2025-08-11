В НАТО допускають де-факто визнання контролю РФ над частинами України в мирній угоді

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, яка відбудеться у п’ятницю на Алясці, стане ключовим випробуванням для припинення війни в Україні.

"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна — наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни", — зазначив Рютте в ефірі телеканалу ABC News.

Він підкреслив, що у разі початку повномасштабних переговорів п’ятниця може стати визначальним кроком. На порядку денному, за його словами, будуть питання території, гарантій безпеки, а також принципова позиція: Україна має право самостійно визначати своє майбутнє без будь-яких зовнішніх обмежень, зокрема щодо чисельності Збройних сил.

Рютте також наголосив, що НАТО не погодиться на жодні обмеження своєї присутності на східному фланзі Альянсу.

Водночас він визнав реальність того, що Росія нині контролює частину довоєнної території України. За його словами, після припинення вогню ключовим стане питання гарантій безпеки та визначення статусу окупованих регіонів. "Коли йдеться про питання території… можливо, в майбутній угоді доведеться визнати, що Росія де-факто контролює частину української території. Але це має бути ефективне, а не політичне визнання де-юре", — пояснив Рютте.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль планує використати заплановану на 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці не для реальних мирних переговорів, а щоб послабити єдність між Сполученими Штатами та Європою.