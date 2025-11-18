﻿
Війна

Сили оборони спростували окупацію лівобережжя Куп’янська та оточення біля Подолів

Сили оборони спростували окупацію лівобережжя Куп’янська та оточення біля Подолів

У десятому армійському корпусі (10 АК) спростували інформацію про нібито захоплення російською окупаційною армією лівого берега Куп’янська та оточення українських бійців біля Подолів у Харківській області. Про це йдеться у повідомленні корпусу у Facebook.

Як зазначається, відповідну дезінформацію поширюють російські пропагандисти.

"Російська пропаганда знову "вийшла на зв’язок" із паралельної реальності. Цього разу заявили, що нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів", — йдеться у повідомленні.

У десятому армійському корпусі зауважили, що проблема в тому, що українські підрозділи ворога там не виявили.

"Хоча чесно — старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили", — пожартували у корпусі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Харківська областьвійна в Україніагресія рфСили оборониКуп’янськ
