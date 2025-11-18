Російські документи свідчать, що проти України воюють понад 46 тисяч українців з ТОТ, - Усов

Україною на сьогодні встановлено, що РФ примусово мобілізувала 46 327 українців з тимчасово окупованих територій, повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов.

"На сьогодні нами встановлено, що з окупованих територій примусово було мобілізовано 46 327 наших громадян. Це та цифра, яка воює проти нас", - сказав він під час третьої міжнародної конференції Crimea Global.

Так, як розповів Усов, 5 638 громадян з Донеччини, 4650 - з Луганщини, 35 371 громадян з Криму та понад 5 тис із Севастополя, із Запорізької області 560 людей і з Херсонщини – 478 людей.

"Ці цифри підтверджені, безпосередньо, російською стороною. І нам, як воєнній розвідці, вдалося отримати ці дані, ці документи", – наголосив він.