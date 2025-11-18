СБУ затримала зрадника на Харківщині

СБУ затримала ще одного російського інформатора на Харківщині.

Ним виявився 62-річний мешканець Ізюма, який допомагав військовому командуванню рф у підготовці наступальної операції на регіон, повідомляє СБУ.



За завданням ворога фігурант відстежував та передавав рашистам геолокації українських військ, що тримають оборону на цьому стратегічно важливому напрямку бойових дій.



Найбільше окупантів цікавили запасні командні пункти, укріпрайони, склади з пальним та боєприпасами, а також вогневі позиції артилерії ЗСУ.



За координатами інформатора ворог планував завдати масовані удари з використанням бойових дронів та надважких керованих авіабомб.



Окупанти сподівалися врахувати розвіддані для визначення основних напрямків наземних атак на оборонні лінії українських захисників.



Для контактів з російськими спецслужбістами агент використовував анонімний чат у месенджері, куди надсилав картографічні позначення потенційних «цілей» з детальним описом.



Кіберфахівці СБУ викрили конспіративний зв’язок інформатора з окупантами, задокументували його розвідактивність і затримали.



Фігурант потрапив до уваги рашистів, коли публікував власні антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.



Чоловік пішки обходив місто та його околиці, фіксував на смартфон локації Сил оборони, а після повернення додому узагальнював зібрані дані для ворога.



Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на рф.



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 8 років тюрми.

Фото: СБУ.