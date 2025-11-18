Salt Bae: від вірусної легенди до символу крінжу. Як імперія мем-зірки розсипалася, мов сіль із передпліччя

Нусрет Гйокче, відомий як Salt Bae, колись був одним із найгучніших інтернет-феноменів. Його ресторани відвідували Мессі, Ді Капріо, Бекхем та інші зірки, а відео з його жестом розліталися світом. Сьогодні ж його заклади масово зачиняються, а імідж перетворився на суцільний кринж.

Гйокче виріс у Туреччині, в бідній родині, працював учнем м’ясника і у 2010 році відкрив свій перший невеликий ресторан у Стамбулі. Все змінило відео 2017 року, яке стало вірусним. Саме воно зробило з нього глобальну зірку, а з його бізнесу — імперію.

Феномен популярності створив один жест. Salt Bae нарізав стейк і посипав сіль так, щоб вона «стікала» з його передпліччя на м’ясо. Комбінація пафосу, театральності та демонстративної самовпевненості зробила цей рух впізнаваним у всьому світі. Меми, пародії та репости від знаменитостей миттєво перетворили його в хіт.

Ресторани у Дубаї, Лондоні, Нью-Йорку та інших містах стали модним атрибутом статусу. Salt Bae перетворив вечерю на шоу: золоті стейки, вогняні ефекти й годування гостей просто з рук. Але разом зі славою з’явилися і критики, які вказували, що гастрономія в нього слабша за експресію.

Згодом почалися скандали. Спершу — політичні: публічна симпатія до Кастро і золотий стейк для венесуельського диктатора Мадуро викликали протести.

Потім стався гучний інцидент на фіналі Чемпіонату світу 2022 року, коли Salt Bae не просто фотографувався з Мессі — він схопив Кубок світу, буквально відібрав його з рук аргентинських гравців. Це справжня святиня у світі футболу, і за правилами FIFA лише чемпіони світу, глави держав чи офіційні посадовці мають право торкатися трофея. Іншим це заборонено, щоб зберегти його символічну цінність. Після цього FIFA заборонила Salt Bae відвідувати футбольні події.

Далі посипались проблеми в бізнесі. Обороти падали, ресторани закривалися у США і Європі, а співробітники по всьому світу подавали позови, звинувачуючи його в крадіжці чайових, дискримінації та токсичному керуванні. До цього додалася й аварія в стамбульському закладі, коли під час шоу з вогнем загорілися клієнти.

Сьогодні лондонський ресторан Salt Bae внизу рейтингу — серед 1% найгірших у місті. Мережа скорочується, а публічний образ зірки мемів тріщить по швах.

Попри все, Гйокче вже увійшов в історію як людина, яка збудувала світову ресторанну імперію з одного жесту. Це доказ сили вірусності і водночас нагадування, що слава в інтернеті швидко створюється, але руйнується ще швидше.