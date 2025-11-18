Служба безпеки задокументувала черговий воєнний злочин російських військових на території Донецької області.

10 листопада росіяни намагалися прорвати оборону Покровська, використовуючи жителів міста як “живий щит”. Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За попередніми даними, йдеться про 1 мотострілецький батальйон 506 мотострілецького полку Збройних сил РФ. Його підрозділи вели наступ на південно-східні райони Покровська.

– Під час бою в житловій забудові штурмова група цього підрозділу захопила місцевих чоловіка, жінку та тринадцятирічну дитину, – йдеться у повідомленні.

Після затримання цивільних окупанти отримали по рації наказ використовувати цих людей для прикриття у разі зіткнення з українськими захисниками.

Росіяни змусили потерпілих рухатися попереду підрозділу під час зачистки будівель у межах міста.

У СБУ наголошують, що дії російських військових грубо порушують ст. 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та підпадають під кваліфікацію воєнного злочину.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нині триває слідство з метою встановлення всіх деталей події та осіб, причетних до злочину, щоб притягнути їх до відповідальності.

Комплексні слідчі дії проводять співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.