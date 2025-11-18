Через ракетно-дроновий удар росіян по Києву 14 листопада загинуло подружжя працівників державної компанії «Енергоатом». Їхні тіла знайшли під завалами зруйнованого будинку.

Про це пресслужба компанії повідомила у вівторок, 18 листопада.

«З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок масованої російської атаки на столицю 14 листопада загинуло подружжя працівників ВП «Управління справами» АТ «НАЕК «Енергоатом» Велков Вадим Анатолійович та Велкова Лілія Василівна», — сказано в повідомленні.

Як поточнили в компанії, їхнє життя урвалося миттєво — під завалами будинку, «який мав би бути місцем безпеки, тепла і спокою».

«Двоє життів забрала країна-терористка, залишивши після себе лише руїни й порожнечу. […] Це велика втрата для усієї родини Енергоатому. Колектив товариства висловлює найщиріші співчуття близьким та рідним загиблих», — додали у компанії.

Там також зазначили, що у подружжя залишилася 10-річна донька.

Нагадаємо, загалом унаслідок удару росіян по Києву 14 листопада загинули семеро людей. Шестеро з них загинули на місці, сьома — померла в лікарні 15 листопада. Нею виявилася Наталя Ходемчук — вдова першого загиблого в катастрофі на Чорнобильській атомній електростанції Валерія Ходемчука.