Війна

РФ влаштувала диверсію на залізниці в Польщі

РФ влаштувала диверсію на залізниці в Польщі

Російські спецслужби причетні до організації вибухів на польській залізниці, через яку транспортувалась допомога від союзників в Україну.

"Справа в тому, що все вказує на те, що це Росія. Ми вже можемо впевнено назвати це терористичним актом, ініційованим спецслужбами зі Сходу", – заявив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

Він також підкреслив, що розслідування двох інцидентів на польській залізниці цьому етапі має залишатися конфіденційним, щоб забезпечити його ефективність, повідомляє The Guardian.

"Я не можу сказати, на якому етапі перебувають офіцери, або над чим вони зараз працюють, і які нитки вони пов’язують або які зачіпки вони аналізують. Російські спецслужби дуже хотіли б мати цю інформацію", – додав речник координатора польських спецслужб.

 Автор: Галина Роюк

