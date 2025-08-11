Зустріч на Алясці: Кремль готує політичну пастку для США та Європи

Кремль планує використати заплановану на 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці не для реальних мирних переговорів, а щоб послабити єдність між Сполученими Штатами та Європою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики звернули увагу на заяви російських посадовців і пропагандистів, які намагаються представити Україну та європейські країни головною перешкодою на шляху до миру. Так, Дмитро Медведєв заявив, що Європа нібито заважає США зупинити війну, а лідер ЛДПР Леонід Слуцький звинуватив європейські держави в антиросійській політиці.

Російський політолог Сергій Марков у коментарі The Washington Post заявив, що Росія не готова відступати та розглядає лише «компроміс» у вигляді зупинки бойових дій із збереженням під контролем Одеської, Харківської, Херсонської та Запорізької областей. Він також намагався перекласти провину за війну на президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Аналітики нагадали, що українська та європейська сторони неодноразово демонстрували готовність до добросовісних переговорів і змістовних угод про припинення вогню, тоді як Росія стабільно відкидала ці зусилля, домагаючись нових поступок та продовжуючи бойові дії.

Експерти вважають, що Москва й надалі залишатиметься непохитною у своїх воєнних цілях — недопущенні вступу України до НАТО, зміні української влади на проросійську та демілітаризації країни, що фактично означатиме її капітуляцію. Вони прогнозують, що Росія з великою ймовірністю порушуватиме будь-які майбутні домовленості, звинувачуючи у зриві саме Україну, як це вже відбувалося навесні 2025 року.

"Росія, з великою ймовірністю, буде порушувати і використовувати у власних цілях будь-які майбутні угоди про припинення вогню, звинувачуючи в порушеннях саме Україну, як вона неодноразово робила навесні 2025 року", - переконані аналітики.

