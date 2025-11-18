﻿
Полiтика

Парламентська опозиція намагається похитнути становище не лише уряду, але й керівництва Офісу президента

Парламент 18 листопада не зміг відправити у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук через корупційний скандал в "Енергоатомі". Самі політики не прийшли в Раду та проігнорували засідання, а опозиція, зокрема фракція ЄС, заблокували трибуну з вимогою звільнення всього уряду.

Опозиція намагається підвищити ставки і похитнути становище керівництва Офісу президента. При цьому спікер Руслан Стефанчук оголосив, що наступна спроба відправити у відставку двох міністрів відбудеться 19 листопада, інформує BBC News Україна.

Відставки міністрів вимагав президент Володимир Зеленський, який 12 листопада написав про те, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах.

Спочатку влада вирішила просто відсторонити Галущенка від посади, але антикорупційні активісти та навіть депутати від "Слуги народу" казали, що відсторонення - це половинчастий і малоефективний крок.

Після заяви Зеленського уряд заявив про плани звільнити Галущенка та Гринчук, обидва міністри згодом самі написали заяви про звільнення. Галущенку наразі досі не оголосили підозру.

Під час засідання Верховної ради 18 листопада представники опозиції вимагали перезавантаження влади - як уряду, так і керівництва Офісу президента, зокрема звільнення Андрія Єрмака.

Цих двох міністрів опозиція назвала "цапами-відбувайлами" і вже почала збирати підписи за звільнення уряду.

Юлія Тимошенко, як і інші опозиціонери, говорила про шкідливість монополізації влади та закликали до створення коаліційного уряду.

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді говорять про те, що в четвер, 20 листопада, президент Володимир Зеленський звільнить голову ОП Андрія Єрмака.

За його інформацією, можливим кандидатом на заміну Андрія Єрмака є Оксана Маркарова - експосол України в США.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

парламентВРУАндрій ЄрмакГерман ГалущенкоОксана МаркароваСвітлана Гринчук
