Поплічник Путіна намагався переконати його припинити війну в Україні та почати переговори - ЗМІ

Заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак, який вважався одним із головних архітекторів російської політики щодо України, та є одним з близьких соратників Володимира Путіна, нещодавно пропонував главі Кремля зупинити війну в Україні і почати мирні переговори, повідомляє The New York Times з посиланням на близькі до Кремля джерела.

"Зовсім недавно, за словами кремлівських джерел, Козак повідомив колегам, що представив Путіну пропозицію щодо припинення бойових дій та проведення мирних переговорів. Вони додали, що Козак також закликав Путіна провести внутрішні реформи, включаючи передачу потужних російських силових структур під нагляд уряду та створення незалежної судової системи", повідомляє NYT.

Видання, однак, зазначає, що Козак розчарував Путіна, оскільки той "чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою", і на сьогодні багато його повноважень перейшло до Сергія Кирієнка, іншого заступника кремлівської адміністрації. За словами людей, близьких до Кремля, Козак — єдиний високопосадовець з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною, хоча він і не озвучував цю критику публічно.

"Навряд чи наполягання Козака вплине на Путіна, який здебільшого оточений людьми, що підтримують його жорсткі вимоги щодо України. Але це відображає розчарування, яке охоплює частину московської еліти небажанням Путіна йти на компроміси у війні та дедалі більш неконтрольованою владою служб безпеки", - пише видання.

Незважаючи на втрату впливу, пише The New York Times з посиланням на кремлівських інсайдерів, Козак зберіг певний доступ до Путіна. За словами джерел, той факт, що Путін тримає Козака поруч, відображає відданість російського правителя своїм давнім помічникам. Путін також, схоже, використовував Козака як посередника для неофіційних контактів із Заходом. У матеріалі нагадують, що Козак тривалий час вважався «технократом» та «переговорником», здатним вести складний діалог із Заходом. Він брав участь у Мінських переговорах і намагався представити Росію як сторону, готову до дипломатичного врегулювання. Проте після початку війни в лютому 2022 року його роль була зведена до мінімуму.

Журналісти NYT підкреслюють: це один із небагатьох підтверджених випадків, коли високопоставлений кремлівський чиновник відкрито виступав проти рішення Путіна розпочати широкомасштабну агресію.

Як повідомляло раніше ForUa, голова МЗС Андрій Сибіга наголосив, що досягнення миру цього року залишається метою для України. При цьому завершення війни - в інтересах не лише України.