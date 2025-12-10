Вирішальна мить для України: Мерц, Макрон і Стармер провели переговори з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер 10 грудня провели спільну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації навколо України. Про це повідомили на сайті уряду ФРН.

За інформацією Берліна, учасники обговорили стан переговорів про припинення вогню. Уряд Німеччини зазначив, що «інтенсивна робота над мирним планом триватиме найближчими днями», і підкреслив, що лідери «погодилися щодо вирішального характеру моменту — як для України, так і для загальної безпеки євроатлантичного простору».

Аналогічну інформацію оприлюднив і уряд Великої Британії. Там повідомили, що Мерц, Макрон, Стармер і Трамп «привітали зусилля США, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру для України». Лідери знову наголосили, що переговори перебувають у критичній фазі.

На сайтах Білого дому та Єлисейського палацу станом на момент публікації повідомлень про цю розмову не з’явилося.

Нагадаємо, що 8 грудня у Лондоні Зеленський, Стармер, Макрон і Мерц узгоджували перебіг переговорів щодо американського «мирного плану». Макрон заявив тоді, що «на руках багато карт», а Мерц назвав долю України нерозривною з долею Європи. Єлисейський палац повідомив, що зустріч дозволила продовжити спільну роботу над документом США та європейськими пропозиціями — зокрема, щодо гарантій безпеки й моделі післявоєнного відновлення.

Після лондонських перемовин Зеленський відбув до Брюсселя на зустрічі з лідерами ЄС і НАТО — Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Коштою та Марком Рютте.

Наступну зустріч «коаліції охочих» заплановано на 11 грудня в Берліні. Україна й США вже провели сім раундів консультацій щодо «мирного плану», тоді як Вашингтон паралельно веде переговори і з країною-агресором Росією. 9 грудня Зеленський повідомив, що Київ обговорює зі США та ЄС три документи, які мають визначити параметри майбутнього врегулювання.