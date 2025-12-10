США хочуть поділити Україну за корейським сценарієм

Вашингтон запропонував мирний план для України, який передбачає створення демілітаризованої зони уздовж усієї лінії фронту від Донеччини до Херсона. Як повідомляють джерела, зона буде глибокою та без важкого озброєння, щоб переконати Україну поступово вивести війська з Донбасу.

Ключовим елементом плану є «обмін територіями», проте остаточні кордони ще погоджуються між Україною та США. Водночас заплановано, що Запорізька АЕС не потрапить під російську окупацію, а управління об’єктом можуть взяти на себе США.

Згідно з планом, Україна може стати членом ЄС уже у 2027 році, що має сприяти зростанню торгівлі, інвестицій та посиленню контролю над корупцією у державних підприємствах.

США надають гарантії безпеки для України, схожі на статтю 5 НАТО, а Європа — окремі гарантії. Суверенітет України передбачено захищеним від будь-якого російського вето, обговорюється збільшення чисельності армії до 800 тисяч осіб без формальних конституційних обмежень.

На відновлення України планується виділити 100 млрд доларів із заморожених російських активів, а також створити Український фонд розвитку за участю BlackRock на 400 млрд доларів та залученням Світового банку. Для Росії пропонуються аналогічні інвестиції, виходячи з ідеї, що процвітаючі країни менше схильні до війни.

Як повідомляло раніше ForUa, Європа не втримала темп: військова допомога Україні - на межі обвалу.