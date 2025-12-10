Відстрочку можуть скасувати миттєво, а право на бронь отримали Червоний Хрест і гуманітарні НУО

Кабінет Міністрів ухвалив нові правила бронювання військовозобов’язаних, які дозволяють миттєво позбавляти відстрочки навіть уже заброньованих працівників. Якщо підприємство втрачає статус критично важливого, всі його співробітники автоматично лишаються без броні та можуть бути мобілізовані.

Про зміни повідомив народний депутат Ярослав Федієнко.

Що змінилося

– В окремих випадках бронювання тепер скасовується одразу, без додаткових процедур.

– Право на відстрочку отримали працівники Товариства Червоного Хреста України та українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за підтримки міжнародних партнерів.

– Керівники організацій зобов’язані протягом п’яти робочих днів анулювати бронь у «Дії» після завершення терміну її дії.

Для гуманітарних організацій діє особливий режим: бронювання припиняється автоматично у разі завершення проєкту, розірвання договору або виключення організації зі спеціального урядового переліку. Раніше такі структури не мали жодних механізмів для оформлення броні.

Уряд аргументує зміни необхідністю впорядкувати систему бронювання та зменшити зловживання, а також визнати ключову роль гуманітарних організацій у підтримці цивільного населення під час війни.