Лавров розкрив "секретний" пункт плану Віткоффа для Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу в Раді Федерації заявив, що спецпосланець американського президента Стів Віткофф привіз до Москви "мирний план" США, в якому нібито йдеться про "необхідність" забезпечити права національних меншин та релігійні свободи в Україні.

Лавров заявив, що наразі документи щодо "врегулювання мають закритий характер".

"Сподіваюся не розкрию особливого секрету. У тих реченнях, які привозив Віткофф, спеціально сказано: забезпечити в Україні права національних та релігійних меншин", – повідомив він. За словами Лаврова, документи щодо "врегулювання" поки що "мають закритий характер".

Окрім того, міністр країни-агресорки заявив, що Дональд Трамп – єдиний західний лідер, який почав розуміти "першопричини, що зробили війну в Україні неминучою". У традиційній путінській манері він також заявив про начебто "ворожі дії проти Росії".

