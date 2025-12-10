НАБУ проводить обшуки в Державній податковій службі України: названо причини

У Державній податковій службі України (ДПС) підтвердили факт проведення обшуків детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Обшуки відбуваються як у центральному апараті ДПС, так і в регіональних управліннях у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій та Львівській областях. Слідчі дії стосуються питань, пов'язаних із ризиковими підприємствами.

"Офіційно: 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС", – йдеться у повідомленні Податкової служби.

У ДПС повідомили, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися протягом 2024 року і завершились на початку 2025 року. Справа пов'язана з питаннями ризикових підприємств.

"Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів", – зазначили у Податковій службі.