Україна хоче завершити війну з Росією в цьому році, - МЗС

Голова МЗС Андрій Сибіга підтримав обіцянку президента США Дональда Трампа запровадити проти Росії та країн, що торгують із нею, жорсткі обмеження вже найближчими днями.



Сибіга вважає, що Трамп - єдиний, кого боїться російський Путін. За його словами, нові санкції проти Росії наближають мир, повідомляє Yle.



Зараз усі країни у світі стежать, чи виконає американський лідер свої обіцянки.

"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами", - наголосив він.



Сибіга наголосив, що досягнення миру цього року залишається метою для України, хоч Росія й імітує мирні переговори, щоб виграти час та окупувати нові території. При цьому завершення війни - в інтересах не лише України.

"Зараз Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи, і інших регіонів. Це потрібно розуміти, і ми маємо спільними зусиллями примусити Росію до миру", - додав він.

Нагадаємо, війна в Україні незабаром може припинитись.