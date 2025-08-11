В Україні зафіксовано значне зростання кількості громадян, які оголошують себе банкрутами. За даними Opendatabot, у першому півріччі 2025 року кількість заяв про банкрутство збільшилася на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з інформацією Верховного суду, за останні п’ять років понад 2,9 тисячі українців стали банкрутами. Лише за перші шість місяців 2025 року подано 577 заяв про банкрутство. Торік цей показник був найвищим за останній період — 926 справ, і поточний рік має всі шанси зрівнятися з ним.

Загалом за п’ять років відкрито 2948 справ про банкрутство громадян. З 2021 року 52% заяв подали чоловіки, а 48% — жінки.

Найбільше випадків банкрутства у 2025 році зафіксовано в Києві — 128 справ, на другому місці — Київська область із 83 заявами, далі йде Львів із 73.

Як повідомляло раніше ForUa, темпи зростання української економіки продовжують сповільнюватися. У І півріччі 2025 року промислове виробництво вже пішло у “мінус” на -6,1% р./р.