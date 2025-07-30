Тиск війни та влади: українська економіка опинилася на межі колапсу

Темпи зростання української економіки продовжують сповільнюватися. У І півріччі 2025 року промислове виробництво вже пішло у “мінус” на -6,1% р./р., будівництво впало на -13%. ВВП поки демонструє слабке зростання — +1,3% р./р., але аналітики прогнозують, що економіка перейде до стагнації або навіть падіння.

Попередні драйвери зростання — агросектор, внутрішній споживчий попит і оборонна промисловість — практично вичерпані. Водночас нові стимули влада не пропонує. Додатковим ударом стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру та втрата шахт у Покровську.

USAID припинив фінансування низки інфраструктурних проєктів, а високі тарифи на електроенергію та газ “додавлюють” промисловість. З 31 липня ціни на електроенергію для бізнесу зросли ще на 67%.

НБУ вже переглянув прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 2,1% (замість 3,1%). Консенсус-прогноз незалежних експертів — ще песимістичніший: 2-2,6%. До кінця року очікується подальше зростання дефіциту торгівельного балансу. За І півріччя негативне сальдо зросло до $18,3 млрд — це вже на 47% більше, ніж рік тому.

Проблеми у бізнесу накопичуються:

- невідшкодування ПДВ (борг перевищує 30 млрд грн);

- валютні обмеження ускладнюють доступ до фінансування;

- висока облікова ставка (15,5%) робить кредити недоступними;

- зростання тарифів на енергоресурси нищить конкурентоспроможність виробництва.

Паралельно відсутність системної промислової політики лише посилює ефект: держава не створює нових точок зростання, а бізнес опиняється у замкненому колі — без дешевих кредитів, стимулів та навіть базової підтримки.

Головний фактор невизначеності — війна, яка триває довше, ніж очікувалось. Однак списати все лише на фронт вже не виходить. Значна частина проблем — наслідок внутрішніх рішень або бездіяльності влади.