﻿
Полiтика

Контрпропозиція: Україна та ЄС відповіли на "російський план" припинення вогню

Контрпропозиція: Україна та ЄС відповіли на "російський план" припинення вогню

Україна та європейські держави висунули контрпропозицію на "російський план" припинення вогню. Її, за даними The Wall Street Journal, розглядають як основу для майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним.

За інформацією WSJ, пропозиція передбачає обов’язкове припинення вогню перед будь-якими іншими кроками. Будь-який "обмін територіями" можливий лише на взаємній основі – якщо Україна виведе війська з окремих регіонів, Росія повинна зробити те саме з інших.

"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", – сказав один із співрозмовників видання.

План також містить пункт про необхідність гарантій безпеки для України, зокрема можливого членства в НАТО.

Цю пропозицію представили на зустрічі на рівні радників з національної безпеки, де з американського боку були віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та посланники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

За словами джерел WSJ, європейські представники наголосили, що майбутнє України не може обговорюватися без її участі, а підтримка зброєю та фінансами триватиме незалежно від позиції США.

ForUA.com нагадує, напередодні Дональд Трамп анонсував зустріч із Путіним 15 серпня на Алясці. Президент Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення ЗМІ, заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАЄвросоюзмирні переговоривійна в Україніагресія рфУкраїна-ЄС
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У липні окупанти поклали три мотострілецькі дивізії, але захопили близько 500 кв. кілометрів території
Війна 09.08.2025 14:42:30
У липні окупанти поклали три мотострілецькі дивізії, але захопили близько 500 кв. кілометрів території
Читати
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" й енергетичних компаній РФ
Економіка 09.08.2025 14:10:30
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" й енергетичних компаній РФ
Читати
До 30 серпня можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+
Суспiльство 09.08.2025 13:26:33
До 30 серпня можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+
Читати

Популярнi статтi