Україна та європейські держави висунули контрпропозицію на "російський план" припинення вогню. Її, за даними The Wall Street Journal, розглядають як основу для майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним.

За інформацією WSJ, пропозиція передбачає обов’язкове припинення вогню перед будь-якими іншими кроками. Будь-який "обмін територіями" можливий лише на взаємній основі – якщо Україна виведе війська з окремих регіонів, Росія повинна зробити те саме з інших.

"Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій", – сказав один із співрозмовників видання.

План також містить пункт про необхідність гарантій безпеки для України, зокрема можливого членства в НАТО.

Цю пропозицію представили на зустрічі на рівні радників з національної безпеки, де з американського боку були віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та посланники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

За словами джерел WSJ, європейські представники наголосили, що майбутнє України не може обговорюватися без її участі, а підтримка зброєю та фінансами триватиме незалежно від позиції США.

ForUA.com нагадує, напередодні Дональд Трамп анонсував зустріч із Путіним 15 серпня на Алясці. Президент Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення ЗМІ, заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".