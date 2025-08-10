﻿
Війна

Невідомі ударні дрони атакували НПЗ в Саратові

Невідомі ударні дрони атакували НПЗ в Саратові

Вночі невідомі ударні дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) в Саратові. Про це повідомляє телеграм-канал Astra із посиланням на місцевих жителів.

На кадрах із соцмереж видно, як після вибухів на території НПЗ сталася масштабна пожежа, в небо тягнеться стовп чорного густого диму, який видно за кілометри від місця інциденту.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок атаки безпілотників на Саратов одна людина загинула, ще кілька людей постраждали. Через падіння уламків в одному з дворів евакуювали мешканців трьох багатоквартирних будинків.

Він також розповів, що в результаті атаки на Саратов є пошкодження на одному з промислових підприємств.

Аеропорт Саратова не приймає і не відправляє літаки, повідомили в Росавіації.

ForUA.com нагадує, що вчора 9 серпня українські дрони атакували склади, де росіяни збирають та зберігають "Шахеди". Вибухи пролунали у Татарстані.

3 серпня дрони вдарили по НПЗ  у Кстово Нижньогородської області. Тієї ж ночі ударні БпЛА атакували місцеву нафтобазу в Адлері Краснодарського краю.

2 серпня Сили оборони України дронами вдарили по Рязанському НПЗ. Згодом стало відомо, що НПЗ у Рязані вдвічі скоротив потужності.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НПЗСаратоввійна рф проти Україниатака дронів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У липні окупанти поклали три мотострілецькі дивізії, але захопили близько 500 кв. кілометрів території
Війна 09.08.2025 14:42:30
У липні окупанти поклали три мотострілецькі дивізії, але захопили близько 500 кв. кілометрів території
Читати
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" й енергетичних компаній РФ
Економіка 09.08.2025 14:10:30
Зеленський запровадив санкції проти "Росатому" й енергетичних компаній РФ
Читати
До 30 серпня можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+
Суспiльство 09.08.2025 13:26:33
До 30 серпня можна повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+
Читати

Популярнi статтi