Невідомі ударні дрони атакували НПЗ в Саратові

Вночі невідомі ударні дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) в Саратові. Про це повідомляє телеграм-канал Astra із посиланням на місцевих жителів.

На кадрах із соцмереж видно, як після вибухів на території НПЗ сталася масштабна пожежа, в небо тягнеться стовп чорного густого диму, який видно за кілометри від місця інциденту.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок атаки безпілотників на Саратов одна людина загинула, ще кілька людей постраждали. Через падіння уламків в одному з дворів евакуювали мешканців трьох багатоквартирних будинків.

Він також розповів, що в результаті атаки на Саратов є пошкодження на одному з промислових підприємств.

Аеропорт Саратова не приймає і не відправляє літаки, повідомили в Росавіації.

ForUA.com нагадує, що вчора 9 серпня українські дрони атакували склади, де росіяни збирають та зберігають "Шахеди". Вибухи пролунали у Татарстані.

3 серпня дрони вдарили по НПЗ у Кстово Нижньогородської області. Тієї ж ночі ударні БпЛА атакували місцеву нафтобазу в Адлері Краснодарського краю.

2 серпня Сили оборони України дронами вдарили по Рязанському НПЗ. Згодом стало відомо, що НПЗ у Рязані вдвічі скоротив потужності.