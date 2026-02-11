Сили оборони уразили НПЗ у Волгограді та низку військових об’єктів РФ

У ніч на 11 лютого 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів, пов’язаних із забезпеченням російської окупаційної армії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, було уражено нафтопереробний завод «Волгоградський» у місті Волгоград (РФ), який, за даними військових, використовується для потреб армії РФ. На території підприємства зафіксовано пожежу, масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Крім того, на тимчасово окупованій території Криму в районі населеного пункту Лобанове українські військові завдали удару по складу пально-мастильних матеріалів противника.

На ТОТ Запорізької області, поблизу населеного пункту Балочки, уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. У районі Любимівки під удар потрапило місце зосередження військової техніки окупантів, а біля Гуляйполя — район скупчення особового складу підрозділу зі складу центру «Рубікон».

У Донецькій області, на тимчасово окупованій території поблизу населеного пункту Третяки, Сили оборони знищили зенітний ракетний комплекс «Оса».

Також у Херсонській області, в районі Воскресенського, було уражено російський зенітний ракетний комплекс «Тор».

У Генштабі зазначили, що інформація про втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюється.