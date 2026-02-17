Генштаб повідомив про удар по «Ільському» НПЗ і вузлах забезпечення армії РФ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтопереробного заводу «Ільський» у Краснодарський край, а також низки військових і логістичних об’єктів російських окупаційних сил на тимчасово окупованій території України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, у ніч на 17 лютого в районі населеного пункту Ільський було уражено Ільський нафтопереробний завод. Після влучання зафіксували пожежу на території підприємства, результати удару уточнюються.

У Генштабі зазначили, що цей НПЗ є одним із найбільших на півдні РФ: сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство, за інформацією військових, залучене до забезпечення армії окупантів нафтопродуктами.

Крім того, українські сили уразили райони зосередження противника на ТОТ Запорізької области — поблизу Розівки та Любимівки. Також під удари потрапили логістичні об’єкти ворога: склади матеріально-технічного забезпечення в Донецьку та в районі населеного пункту Лідине. У районі Зеленополя на ТОТ Запорізька область було уражено вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника.

Втрати окупаційних військ і масштаби завданих збитків наразі поточнюються.