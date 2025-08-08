План закінчення війни погоджено без України – російський фейк, – ЦПД

Росія цілеспрямовано розповсюджує недостовірну інформацію про те, що нібито існує вже погоджений план завершення війни в Україні, погоджений без участі самої України.

Про це заявив керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко.

– Головна інформаційна тактика Росії зараз – вдавати, що якийсь план завершення війни вже погоджено без України. Тому вони на різних рівнях і насичують інфополе цими новинами. СЗР Наришкіна зараз активно взаємодіє через вибудувані мережі з різними медіа. Насправді ж – це брехня, – зазначив Коваленко у Telegram.

Він підкреслив, що така тактика для РФ не нова – Росія завжди намагалася створити враження, що всі важливі рішення щодо України можуть ухвалюватися без її участі.

Коваленко наголосив, що українська сторона тісно співпрацює зі Сполученими Штатами, Євросоюзом, Туреччиною та іншими партнерами.

ForUA.com нагадує, сьогодні агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що США та Росія начебто мають намір досягти домовленості про припинення війни в Україні.

За інформацією джерел видання, така угода могла б передбачати визнання російської окупації частини українських територій, захоплених під час повномасштабного вторгнення.

Також зазначається, що реалізація такого сценарію була б значною політичною перемогою для президента РФ Путіна.

Ні США, ні РФ не надали відповіді на запити щодо коментарів. Україна також утрималася від коментарів щодо можливих пропозицій.