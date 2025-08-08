Зустріч Трампа з Путіним - збентеження Європи та обережний оптимізм Києва

Плани президента США Дональда Трампа провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним викликали розгубленість і тривогу серед європейських чиновників. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваного посадовця з ЄС. "Незважаючи на всю свою браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску – поки що. Нуль, нічогісінько", — сказав один із європейських представників.

У Києві ж, за даними видання, зберігають обережний оптимізм щодо майбутньої зустрічі Трампа з Путіним. Український високопосадовець на умовах анонімності заявив, що у випадку бодай часткового припинення вогню — наприклад, зупинки авіаударів — це вже буде прогрес. "Загалом, ми всі розуміємо, що завершення війни повністю залежить від Трампа. Як перший крок, було б добре, якби було оголошено часткове припинення вогню – все, крім лінії зіткнення", – зазначив український співрозмовник WP.

За його словами, деякі непублічні сигнали з російського боку можуть свідчити про готовність Кремля до домовленостей. Проте українська сторона також не виключає, що такі "мирні ініціативи" з боку Путіна — це не більше ніж політична маніпуляція.

"Це може бути лише тактичний хід, щоб заспокоїти Трампа. Така угода не покладе край війні, але дасть Трампу можливість сказати: 'Я зупинив щоденне вбивство сотень невинних цивільних осіб'", – наголосив український чиновник.

Тим часом у Європейському Союзі офіційно відреагували скептично. "Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в мирі як такому, оскільки ми бачимо це в її діях, а не в словах", – заявила речниця ЄС з питань закордонних справ Аніта Гіппер.

